Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. - İSTANBUL

