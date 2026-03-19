Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında sadece bir değişiklikle sahaya çıkarken, İber Ortaylı için yapılan anma ve lösemi tedavisi gören Ömer Kağan'ın balon uçurtma hayali, dikkat çekti. Tribünlerde açılan pankart ise hakem hatalarına tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Kasımpaşa müsabakasına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği mücadelesinden 11'inden tek değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı. Yalçın; savunmadan Djalo'nun yerine Uduokhai'ye şans verdi.

Beşiktaş'ın, Kasımpaşa maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin - Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan - Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan - Oh."

İlber Ortaylı unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadyumu'nda unutulmadı. Beşiktaşlılığı ile bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapılırken, Ortaylı ailesi de Kasımpaşa mücadelesini Başkan Serdal Adalı ile beraber izledi. Ayrıca İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.

Ömer Kağan en büyük hayalini gerçekleştirdi

Lösemi tedavisi gören Ömer Kağan Karakurt'un en büyük hayali Tüpraş Stadyumu'nda balon uçurmaktı. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından hastalığını atlatan Ömer Kağan, hayalini de gerçekleştirdi. Maçtan önce saha ortasına gelen siyah-beyazlı minik taraftar, onlarca siyah-beyaz balonu gökyüzüne bıraktı.

Tribünlerden dikkat çeken pankart

Beşiktaş tribünleri, Kasımpaşa müsabakası öncesi dikkat çeken bir pankart açtı. Taraftarlar, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına değinmek için "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" yazılı pankart açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
