Beşiktaş Kasımpaşa ile 1-1 Beraber Kalarak Puan Kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.

Karşılaşmada Cengiz Ünder'in 5. dakikada attığı golle öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. 32. dakikada Tammy Abraham ile penaltı vuruşundan yararlanamayan siyah-beyazlı ekip, dönen topu savunamayınca Kasımpaşa, Winck ile skoru eşitledi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken Beşiktaş, 3 yenilgisinin yanı sıra bu sezonki 2. beraberliğini alarak yine puan kaybetti.

Kasımpaşa'yı 5 maçtır yenemiyor

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını 5 maça çıkardı.

Kasımpaşa'yı en son 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda yenen Beşiktaş, geçen sezon sahasında 3-1 kaybettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, 2023-24 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

Cengiz Ünder gollerine devam etti

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 3. golünü kaydetti.

İlk golünü Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta atan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçının ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Cerny'nin 5. dakikada kaleye gönderdiği topu arka direkte dar açısına rağmen tamamlayan Cengiz Ünder, Beşiktaş'taki 3. gol sevincini yaşadı.

El Bilal'den 5 dakikalık ara

Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, karşılaşmanın 15. dakikasında soyunma odasına gitti.

Bir pozisyonda kasığına top geldiği için oyuna devam edemeyen siyah-beyazlı futbolcu, hakemden izin alarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Tecrübeli oyuncunun yokluğunda Beşiktaş yaklaşık 5 dakika 10 kişi mücadele etti.

Abraham kaçırdı Kasımpaşa attı

Beşiktaş'ta Tammy Abraham farkı açma fırsatını değerlendiremedi.

32. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda kaleci Gianniotis'i geçemeyen Abraham, siyah-beyazlıların 2-0 öne geçme şansını değerlendiremezken sonrasında gelişen atakta Kasımpaşa, Winck'in golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sezon 4 kez penaltı vuruşunda topun başına geçen Abraham, ilk kez meşin yuvarlağı beyaz noktadan filelere gönderemedi.

ikas Eyüpspor, Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's maçlarında penaltı vuruşlarını gole çeviren İngiliz oyuncu, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis'i geçemedi.

Kalesini yine kapatamadı

Bu sezon savunmada yaşadığı sorunları aşamayan Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı.

Avrupa'daki eleme maçlarında da Shakhtar Donetsk, St. Patrick's ve Lausanne maçlarında toplam 11 gol yiyen siyah-beyazlılara ligdeki 12. golü Kasımpaşa attı.

Bu sezon sadece 2 maçta rakiplerine gol şansı vermeyen siyah-beyazlılar Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında kalesini kapattı.

Taraftar büyük tepki gösterdi

Maçın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırdı.

Siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye tezahürat yaptı.

"Sergen gelecek hesap verecek" sözleriyle siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüne seslenen Beşiktaşlı taraftarlar, "Orkun, Sergen'i buraya getir" şeklinde bir süre daha tezahürat yaptı.

Sergen Yalçın, daha sonra sahadan tribünün önüne gelerek bir süre bazı taraftarlarla görüştü.