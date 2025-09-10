Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig devi Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı.

KARTAL İLE 2028'E KADAR DEVAM

Konuyla ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz'a yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde şu ana kadar 192 maça çıkan Kartal Kayra, 5 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.