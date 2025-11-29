Beşiktaş, Karagümrük ile 17. Randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile ligde 17. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 8 puanla son sırada yer alıyor.

Ligde 17. randevu

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

Orkun Kökçü dönüyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezası sona erdi. Süper Lig'de 11. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Fatih Karagümrük mücadelesinde formasına kavuşacak.

Sezon başında Benfica'dan kadroya dahil edilen Orkun, 10'u Trendyol Süper Lig, 5'i Avrupa kupaları olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Bu süreçte 3 asist yapan Orkun Kökçü, 2 de kırmızı kart gördü.

Kartal'da 3 eksik

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları sona eren Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu bireysel çalışmalara başlarken, iki oyuncunun Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Öte yandan bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da maç kadrosunda olmayacak.

Uduokhai sınırda

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Fatih Karagümrük maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak. - İSTANBUL