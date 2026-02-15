Haberler

Orkun Kökçü: "'Bir gol atsam devamı gelir' demiştim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Kaptan Orkun Kökçü, son 5 maçında 5 gol atmasına rağmen baskı olmaması gerektiğini vurgulayarak, takımın genel performansına odaklandıklarını belirtti.

Oynadığı son 5 maçın 5'inde golle buluşan Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Zaten 'Bir gol atsam devam gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takımının 2. golünü atan Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak takımın yenilmezlik serisi üzerine konuşan Kökçü, "Uzun süredir kaybetmiyoruz ama bunların çoğu da beraberlikti. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir maçtı, oynaması çok zordu ama pes etmedik. Sonuna kadar devam ettik ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"'Bir gol atsam devamı gelir' demiştim"

Son 5 maçında 5 gol atmasının hatırlatılması üzerine de açıklama yapan milli futbolcu, "Zaten 'Bir gol atsam devam gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın. Gol atmam çok önemli değildi, 3 puan daha önemliydi. Önümüze bakacağız. Kupada bir sonraki tur için elimizden geleni yapacağız. Maç maç ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Son dakikalarda gelen gol bizi rahatlattı"

Bugün alınan galibiyetin kendileri adına rahatlatıcı olduğunu da söyleyen Orkun Kökçü, "Normalde öne geçiyoruz veya berabere kalıyoruz ya da geriden gelip beraberliği yakalıyoruz. Bugün de böyle oldu. Pes etmedik. Son dakikada gelen gol de bizi biraz rahatlattı. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Önümüzde çok önemli maç var" sözlerini kaydetti.

"Ortam iyi, herkes birbirine alıştı"

Son olarak yenilmezlik serisinde yeni transferlerin rolünün sorulması üzerine Orkun Kökçü, "Ortam iyi, herkes birbirine alıştı. İlk başta biraz zorluk çekiyorsun. Takım arkadaşını yüzde 100 tanıyamıyorsun ama yeni transferler dahil herkes çok iyi performans gösteriyor. Daha çok çalışacağız ve önümüze bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti

Atletico Madrid'i darmadağın ettiler! Skoru görmeniz lazım
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar