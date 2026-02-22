Orkun Kökçü, Kocaeli deplasmanında yok

Beşiktaş'ta Kaptan Orkun Kökçü, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü maçın 66. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Kökçü, 24. haftada deplasmanda oynanacak Kocaelispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü bu sezon ligde Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kart görmüştü. Sezon içinde 2 kez de kırmızı kart sebebiyle formasından uzak kalan Orkun, 3. defa bir maçta cezalı olacak. - İSTANBUL

