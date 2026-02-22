Haberler

Orkun Kökçü, Kocaeli deplasmanında yok

Güncelleme:
Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 mağlup ederken, kaptan Orkun Kökçü maçın 66. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kökçü, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Kaptan Orkun Kökçü, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü maçın 66. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Kökçü, 24. haftada deplasmanda oynanacak Kocaelispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü bu sezon ligde Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kart görmüştü. Sezon içinde 2 kez de kırmızı kart sebebiyle formasından uzak kalan Orkun, 3. defa bir maçta cezalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
