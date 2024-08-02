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Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal: 'Yarınki Maçı Kazanmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız'

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Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, yarın oynayacakları Galatasaray maçında takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Uysal, yeni teknik direktörleri Giovanni van Bronckhorst'un isteklerini sahaya yansıtabilmek için takımın çok çalıştığını belirtti.

Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, Turcell Süper Kupa'da yarın oynayacakları Galatasaray maçını kazanmak için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Turkcell Süper Kupa'da geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bütün arkadaşlarım bunun bilincinde. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Rakibimizin bütün maçlarını izledik. Hocamız iyi analiz etti. Yarın çıkıp elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Bütün arkadaşlarım yüzde yüzünde. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi bir atmosfer bekliyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Takım ortamı çok iyi"

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un isteklerini sahaya yansıtabilmek için çok çalıştıklarını aktaran Uysal, "Takım ortamı çok iyi. Her şey yolunda. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Transferlerin hepsi iyi futbolcular"

Necip Uysal, takıma yeni katılan futbolcuların hepsinin kaliteli ve iyi isimler olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu, "Burada önemli olan bireysel değil, takım oyunu. 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Herkes birbirini tamalarsa o zaman iyi şeyler oluyor. Onların da bize çok katlı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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