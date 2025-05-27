Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel'i Transfer Etti
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu için pasör çaprazı Yasemin Özel ile sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki voleybolcu, kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giymiştir.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel'i kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yasemin Özel, kariyerinde Galatasaray Daikin, PTT, Karayolları, İlbank, Türk Hava Yolları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Karşıyaka'nın formalarını giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor