Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli kaleci Selda Akgöz'ü kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, milli kaleci Selda Akgöz'ü kadrosuna kattı. Selda Akgöz'e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat