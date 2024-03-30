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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Derbide Fenerbahçe'yi Yendi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup eden Beşiktaş JK United Payment'ta 150. maçına çıkan kaptan Didem Karagenç'e başkan Hasan Arat forma hediye etti.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Didem Karagenç'e formasını hediye eden Başkan Hasan Arat, "Tebrik ediyorum. İyi ki Beşiktaşlısınız, iyi ki bizimlesiniz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş forması altında 150. maçına çıkmanın gururunu yaşadığını dile getiren Didem Karagenç "Bu şanlı forma altında 150 maça çıkmak ayrı bir gurur. İyi ki Beşiktaşlıyım. Umarım futbolu burada bırakırım." açıklamasını yaptı.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını da ifade eden Karagenç şöyle konuştu:

"Biz bu maça çok hazırlandık. Kazanacağımızı bilerek sahaya çıktık. Geriye düşmemiz moral kaybı oluşturmadı. Takımımız birbirine çok alıştı. Beşiktaş derbilerin takımıdır, derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz."

Siyah-beyazlı futbolcu Başak Gündoğdu da çok iyi yönetilen bir aile olduklarını dile getirerek "Bu sebeple galibiyet garantiydi. Başkanımıza, yönetim kuruluna, hocalarımıza, bize emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Futbolcularla birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, kadınların futbolun içinde olmasını vurgulayarak şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Dün akşam oynanan basketbol maçının ardından bugün kızlarımızın gösterdiği performans bizi çok mutlu etti. Bütün kadınlarımıza sesleniyoruz, futbolun içinde olun. Hakem olun, futbolcu olun, yönetici olun. Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz."

Derbi maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek de kadın taraftarları tribünlerde daha çok görmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Spor

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