Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Birgül Sadıkoğlu'nu kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli forvet Birgül Sadıkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli forvet Birgül Sadıkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, milli forvet oyuncusu Birgül Sadıkoğlu'nu kadrosuna kattı. Birgül Sadıkoğlu'na hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA