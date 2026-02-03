Haberler

Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Beşiktaş, Göztepe'nin 23 yaşındaki Beninli futbolcusu Junior Olaitan'ı transfer etti. Olaitan, İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak.

BEŞİKTAŞ, Göztepe'nin 23 yaşındaki Beninli oyuncusu Junior Olaitan'ı, İstanbul'a getirdi.

Devre arası transfer döneminde takviye çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Şu ana kadar Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Göztepe'den Junior Olitan transferi de resmiyete dökmek üzere. Beninli futbolcu, saat 14.10 sıralarında Türk Hava Yolları'nın ait uçakla İzmir'den İstanbul'a geldi. Olaitan, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

