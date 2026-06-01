Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Julia Szczurowska'ya veda etti
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten "Teşekkürler Julia Szczurowska" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Julia Szczurowska ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Julia Szczurowska'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA / Metin Arslancan