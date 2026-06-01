Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Julia Szczurowska'ya veda etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten "Teşekkürler Julia Szczurowska" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Julia Szczurowska ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Julia Szczurowska'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."