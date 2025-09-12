Haberler

Beşiktaş, Jota Silva'yı Kiraladı
Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest ekibinin Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Jota Silva'nın transferiyle ilgili, "Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
