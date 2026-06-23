Beşiktaşlı Jimnastikçilerden 29 madalya
Beşiktaş Jimnastik Takımı sporcuları, Bakü'de düzenlenen 23. Rhythmic Gymnastics Open Championship Princess Cup'ta 18 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı.
Beşiktaş Jimnastik Takımı'nın sporcuları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 23. Rhythmic Gymnastics Open Championship Princess Cup Yarışması'nda 29 madalya kazandı.
23. Rhythmic Gymnastics Open Championship Princess Cup Yarışması, 18-21 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.
Turnuvada boy gösteren Beşiktaş Jimnastik Takımı'nın sporcuları, 18 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 29 madalyanın sahibi oldular. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı