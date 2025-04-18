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Beşiktaş İzmir'e Geldi

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Beşiktaş, Süper Lig'deki Göztepe maçı öncesinde İzmir'e geldi. Kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç, yarın saat 19.00'da oynanacak.

- Beşiktaş kafilesi İzmir'de

İZMİR - Beşiktaş, Süper Lig'de yarın oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e geldi. Kafileyi havalimanından karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş kafilesini taşıyan özel bir uçak saat 17.15'te Adnan Menderes Havalimanı'na inerken siyah-beyazlıları havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi otobüs ile konaklayacağı otele geçti. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir mücadelesini sakatlığı sebebiyle kaçıran Emirhan Topçu kadroya dahil edilirken, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Onur Bulut ise kafilede bulunmuyor.

Beşiktaş'ın, Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay, Keny Arroyo."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - Spor
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