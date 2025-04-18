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Beşiktaş İzmir'de Taraftarla Buluştu

Beşiktaş İzmir'de Taraftarla Buluştu
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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e geldi. Taraftarlar, kafileyi havalimanında karşıladı ve teknik direktör Solskjaer ile oyuncular, fotoğraf çektirip forma imzaladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların olduğu alana gelip, fotoğraf çektirip formaları imzaladı. Solskjaer, takım otobüsünün yanına gelen engelli bir kız çocuğunun da formasını imzaladı.

Siyah-beyazlı bazı oyuncular da taraftarla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Göztepe ile Beşiktaş yarın 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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