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Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

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Beşiktaş, teknik direktörlük için 48 yaşındaki İtalyan Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Italiano daha önce Bologna, Spezia ve Fiorentina'yı çalıştırdı.

Beşiktaş, teknik direktörlük için 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin KAP'a gönderdiği ve Borsa İstanbul'da da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Haziran 2024 ile Mayıs 2026 arasında İtalyan ekibi Bologna'yı çalıştıran Italiano, daha önce İtalyan kulüpleri Spezia ve Fiorentina'da da teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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