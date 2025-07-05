Beşiktaş, İtalya'dan bir transferi daha bitiriyor

Serie A devi Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, İtalya'dan bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

CAJUSTE ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli'de forma giyen Jens Cajuste'nin transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların Cajuste için 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6.5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde Napoli ile masaya oturduğu belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfere olmaya yaklaştığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon kiralık olaran Ipswich Town forması giyen deneyimli oyuncu, çıktığı 33 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cajuste'nin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.