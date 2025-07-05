Beşiktaş, İtalya'dan bir transferi daha bitiriyor

Beşiktaş, İtalya'dan bir transferi daha bitiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Napoli forması giyen Jens Cajuste transferi için kulübüyle yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Serie A devi Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, İtalya'dan bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

CAJUSTE ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli'de forma giyen Jens Cajuste'nin transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların Cajuste için 1 milyon euroluk kiralama bedeli ve belirli koşullar altında zorunlu hale gelebilecek 6.5 milyon euroluk satın alma hakkı üzerinde Napoli ile masaya oturduğu belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfere olmaya yaklaştığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon kiralık olaran Ipswich Town forması giyen deneyimli oyuncu, çıktığı 33 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cajuste'nin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Beşiktaş bu sene istediği kadar transfer yapamayacak fair play sebebiyle istese de yapamayacak çünkü o kadar parası da yok zaten. Bu sene de bir şey beklemesinler boşuna..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.