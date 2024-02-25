Beşiktaş, İstanbulspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
Beşiktaş, Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-0 yenerek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetmedi.
Beşiktaş, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar yenilmezlik serisine devam etti. Kartal bu sezon ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetmedi.
Süper Lig'de son mağlubiyetini 23. haftada Sivasspor deplasmanında alan Beşiktaş bu maçın ardından Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Kayserispor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL