Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Beşiktaş'ta St. Patrick's karşılaşmasında hat-trick yapan İngiliz yıldız golcü Tammy Abraham, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''DAHA İYİYE GİDECEĞİZ''

Takım olarak daha iyi olacaklarını söyleyen Abraham, "Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz." dedi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İTİRAFI

Türkiye'yi uzun zamandır takip ettiğini söyleyen yıldız golcü, "Çocukluğumdan beri Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izliyordum. Türk taraftarların tutkusunu en başından beri biliyordum. Bu harika kulüp, harika taraftar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

''SAVAŞACAĞIZ''

Sonuna kadar savaşacaklarının garantisini veren Abraham, "Futbol böyledir, her zaman böyle olmuştur. Takımlar inişler ve çıkışlar yaşar. Takımın en iyisi olmasını isteriz. İyi ve kötü günler olacaktır. En iyi takımlar, bu kötü günlerden çıkış yapan takımlardır. Henüz daha erken, savaşacağız. Lig başlayacak, ben heyecanlıyım." yorumunda bulundu.