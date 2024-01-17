Beşiktaş'ın yıldızı Rosier, İstanbul'dan ayrıldı! Yeni adresi Nice

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor. Nice ile anlaşmaya varan Fransız futbolcu, yeni kulübüne imza atmak için ülkesine gitti.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Nice ile anlaşmaya varan Rosier sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 3 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan haberde ise Rosier'in Nice'e kiralık olarak transfer olacağı ve sözleşmesinde 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.