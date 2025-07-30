Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evini soyup soğana çevirdiler

Beşiktaş'ın Roma'dan renklerine bağladığı Tammy Abraham'a hırsız şoku... İngiliz golcü sosyal medya hesabından evine hırsız girdiğini açıkladı.

EVİ SOYULDU

Abraham resmi İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç gün önce aşağılık bir grup herif evimi soymak için geldi. Bazı değerli eşyalarımı çaldılar. Tanrı'ya şükür ailem iyi. Bilen veya duyan haber versin. Yakında bulacağım." açıklamasında bulundu.

İşte o paylaşım;