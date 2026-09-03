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Ümit Akdağ İstanbul'da: Beşiktaş'ın Yeni Stoperi Heyecanlı

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Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan 4 yıllık kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi. Havalimanında yönetim kurulu üyesi ve taraftarların karşıladığı genç oyuncu, mutluluğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'IN 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın dün gece geç saatlerde Corendon Alanyaspor'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu Ümit Akdağ, saat 17.00 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Genç oyuncuyu havalimanında Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı. Karşılama sırasında İbrahim Şafak Sağlam, genç stopere siyah-beyazlı atkı taktı. İstanbul Havalimanı'nda taraftarların ilgisiyle karşılaşan Ümit Akdağ, kendisini bekleyen siyah-beyazlı futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.

ÜMİT AKDAĞ: ŞU AN HİSSETTİĞİM GURUR VERİCİ BİR HİS

Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ümit Akdağ, hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şu an hissettiğim gurur verici bir his. Söyleyecek bir şey yok. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur."

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam ise, "Çok iyi bir transfer oldu. hayırlı uğurlu olsun. Camiamıza çok büyük katkılar sağlayacağına eminiz. Kendisini izlemek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Ümit Akdağ, açıklamalarının ardından yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam ile birlikte alandan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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