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Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın Monaco ile anlaştığı 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara, İstanbul'a geldi. Yarın sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Monaco'nun 21 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Kassoum Ouattara, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasında birçok oyuncuyla yolarını ayıran siyah-beyazlılar, ilk transferini genç Fransız oyuncu Kassoum Ouattara ile anlaşarak yaptı. Saat 23.40 sularında İstanbul Havalimanı'na inen Ouattara'yı kulüp yetkilileri karşılarken, Fransız oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanında ayrıldı. Ouattara'nın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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