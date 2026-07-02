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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kassoum Ouattara, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kassoum Ouattara, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 21 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Basın mensuplarına poz veren genç futbolcu, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Ouattara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fransız ekipleri US Ivry ve Montrouge'un altyapısının yanı sıra Amiens'in alt yaş gruplarında forma giyen Ouattara, 2023'te Monaco'ya transfer oldu. Kassoum Ouattara, geride kalan sezonda Monaco ile tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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