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Beşiktaş BOA'nın kadrosuna kattığı Hebard, basketbol kariyerini sonlandırdı

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon transferlerinden Ruthy Cecilia Hebard, aktif oyunculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlüğe başlama kararı aldı. Kulüp, ABD'li oyuncunun kararını saygıyla karşıladığını duyurdu.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon için kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Ruthy Cecilia Hebard, kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş BOA Takımı'mızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır. Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz."

ABD'li uzun forvet, son olarak VBW Gdynia'da forma giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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