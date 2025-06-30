Beşiktaş'ın Yeni Transferi David Jurasek Sağlık Kontrolünden Geçti

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Beşiktaş, yeni transferi David Jurasek'in sağlık kontrolünü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcunun birçok uzmanlık dalında muayenesi yapıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak Çek oyuncunun kan tetkikleri yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Jurasek'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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