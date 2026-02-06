Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, Wolverhampton'dan transfer ettiği Emmanuel Agbadou'nun sağlık kontrolünü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirdi. Kan tetkikleri ve çeşitli branş muayeneleri yapıldı.
Beşiktaş'ın İngiltere'nin Wolverhampton ekibinden kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde ilk olarak oyuncunun kan tetkikleri yapıldı.
Agbadou daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor