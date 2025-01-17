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Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a Geldi

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Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağladı. Solskjaer, İstanbul'a gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve görevine başlamak için sabırsızlandığını belirtti.

- Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları son buldu. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, görüşmeleri neticelendirmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Solskjaer'i taşıyan uçak saat 14.30 gibi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu da Ole Gunnar Solskjaer'in yanında yer aldı.

Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan Solskjaer, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu harika şehirde olmak da çok güzel" ifadelerini kullandı. Norveçli teknik direktör, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor
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