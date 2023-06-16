Adidas, Beşiktaş'ın 2023/2024 Sezon Forma Tanıtımı İçin Sürpriz Kampanya Başlattı

"Görmeden de Severiz" kampanyasıyla taraftar iç saha forması, deplasman forması ve üçüncü formayı bugün saat 18: 00 itibariyle internet üzerinden satışa sunuldu. Formalar 21 Haziran 2023 tarihinde lanse edilecek. Görmeden de severiz diyerek takıma bağlılığını gösteren taraftarlar, lansman günü formalarına herkesten önce ulaşmış olacak. Takım tarafından özel bir notla gönderilecek olan formaların hikayeleri ise şöyle:

Üçüncü Forma: Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet'in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet'in 100. yılıyla birleştiren üçüncü forma, tarihe bir saygı duruşu niteliğinde.