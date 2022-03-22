Beşiktaş'ın yeni hocası İsmael oldu! Genç teknik adam 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor - Haberler

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Beşiktaş'ın yeni hocası İsmael oldu! Genç teknik adam 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki hoca, İstanbul'a gelip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-Beyazlılar'da Vodafone Park stadında gerçekleşen kritik zirve sona erdi. 46 yaşındaki Fransız hoca Valerien İsmael'in teknik direktör olması için çoğunluk sağlandı.

Beşiktaş'ın yeni hocası İsmael oldu! Fransız hoca İstanbul'a geliyor

İMZAYA GELECEK

A Spor'un haberine göre Fransız hoca İstanbul'a gelip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Birtakım belgeler mail yoluyla Valerien Ismael'e ulaştırılmıştı.

Beşiktaş'ın yeni hocası İsmael oldu! Fransız hoca İstanbul'a geliyor

Haberler.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Haberler

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