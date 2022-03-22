Beşiktaş'ın yeni hocası İsmael oldu! Genç teknik adam 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki hoca, İstanbul'a gelip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-Beyazlılar'da Vodafone Park stadında gerçekleşen kritik zirve sona erdi. 46 yaşındaki Fransız hoca Valerien İsmael'in teknik direktör olması için çoğunluk sağlandı.
İMZAYA GELECEK
A Spor'un haberine göre Fransız hoca İstanbul'a gelip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Birtakım belgeler mail yoluyla Valerien Ismael'e ulaştırılmıştı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
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