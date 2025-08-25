Beşiktaş'ın yeni golcüsü El Bilal Toure, İstanbul'da

Kadrosuna Tammy Abraham'ın ardından bir golcü daha transfer etmek isteyen Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı.

EL BILAL TOURE BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Atalanta forması giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu El Bilal Toure için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP'a birdirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şartabağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Golcü oyuncu, transfer sürecini tamamlamak üzere saat 15.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Toure, forma giydiği 17 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. El Bilal Toure'nin, Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.