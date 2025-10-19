Beşiktaş'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı sona erdi.

4 ADAY BİRDEN YARIŞTI

Ali Rıza Dizdar'ın başkanlık yaptığı divan başkanlık kurulu toplantısında başkanlık için Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarıştı.

YENİ DİVAN KURULU BAŞKANI AHMET ÜRKMEZGİL

Seçimi 683 oyla kazanan Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlılarında yeni divan kurulu başkanı oldu. Seçimin ardından ilk açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, "Fevkalade güzel bir kongre yapıldı. Aday arkadaşlarım da çok güzel bir kongre yaşadı. Herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kazanan Beşiktaş'tır. Hep birlikte el ele verdiğimiz zaman eski günlerdeki gibi çok iyi bir camia olacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.