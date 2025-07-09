Beşiktaş'ın UEFA'dan aldığı ceza onaylandı

Beşiktaş'ın UEFA'dan aldığı ceza onaylandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA tarafından kendisine verilen 900 bin euro para cezasına yönelik yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu. Kulüp, bu cezanın onaylandığını resmi olarak açıkladı.

Süper Lig devi Beşiktaş'a kötü haber geldi. UEFA tarafından verilen 900.000 bin euroluk para cezasına itiraz eden Siyah-beyazlıların cezası onandı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: "Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya

Anlaşma tamam! Tarih verildi, imzayı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu

Bir dönem Giresunspor'daydı! 16 milyon euro'ya Avrupa devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.