Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta bu sezon hedef "Kupa 2"de çeyrek finalin ötesini görmek.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun yönetiminde sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, organizasyonun üç eleme turunu da başarıyla geçerek 36 takım arasında girmeye hak kazandı.

Lig aşamasının ilk haftasında taraftarı önünde Olimpik Marsilya ile karşılaşacak Beşiktaş, daha önce iki kez çeyrek final oynadığı "Kupa 2"ye 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Avrupa'da en fazla maç ve galibiyet "Kupa 2"de

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 139 maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen turnuvada 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 yenilgi yaşadı.

"Kupa 2"de oynadığı karşılaşmalarda 217 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 181 gol gördü.

11 kez gruplarda mücadele etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 kez eski adı grup, yeni ismi lig aşaması olan formatta boy gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, "Kupa 2"de 9 kez elemeleri geçerek, 2 defa da doğrudan grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda da grubu 4. tamamlayarak elendi.

2010-2011'de de Avrupa Ligi gruplarında yer alan siyah-beyazlılar, ikinci olarak üst tura yükseldi. 2011-2012 sezonunda bu organizasyonda yeniden grup aşamasında boy gösteren Beşiktaş, lider olarak 3. tura çıktı.

2014-2015'te Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı kazandı.

2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında grubunu 3. bitiren Beşiktaş, 2019-2020'de 4. ve son basamakta yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, 2023-2024'te de 3. sırada kendine yer buldu ve Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş, son olarak 2024-2025 sezonunda mücadele ettiği lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve organizasyondan elendi.

İki kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez çeyrek finalde mücade etti.

Siyah-beyazlı takım, "Kupa 2"de ilk olarak 2002-2003 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

UEFA Kupası adı altında oynanan söz konusu sezonda sırasıyla Saraybosna, Alaves, Dinamo Kiev ve Slavia Prag'ı saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finalde ise Lazio'ya 1-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda etti.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda da yarı finalin kapısından döndü. Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ve Olympiakos'u geçerek son 8 takım arasında yer aldı.

Çeyrek finalde Olimpik Lyon ile eşleşen siyah-beyazlı ekip, ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılsa da rövanşı aynı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması üzerine seri penaltı atışlarına gidilirken Beşiktaş, penaltılarda rakibine 7-6 mağlup olarak elendi.

Italiano'nun iki finali var

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Avrupa kupalarında iki finali bulunuyor.

Sezon başında siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalayan Italiano, İtalyan ekibi Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde üst üste iki sezon UEFA Konferans Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi.

Floransa ekibiyle 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında final gören 48 yaşındaki teknik adam, önce İngiliz takımı West Ham United'a, daha sonraki sene ise Yunan ekibi Olympiakos'a kaybetti ve kupaya uzanamadı.

Kaynak: AA