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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü duyuruldu. Beşiktaş, turnuvada Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek. UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada siyah-beyazlıların fikstürü belli oldu. Kara Kartal, ilk maçta Marsilya ile evinde oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

17 Eylül Perşembe

Beşiktaş - Marsilya

15 Ekim Perşembe

1899 Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim Perşembe

Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım Perşembe

Celtic - Beşiktaş

26 Kasım Perşembe

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık Perşembe

Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak Perşembe

Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak Perşembe

Omonia FC - Beşiktaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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