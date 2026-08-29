Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Açıklandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü duyuruldu. Beşiktaş, turnuvada Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek. UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada siyah-beyazlıların fikstürü belli oldu. Kara Kartal, ilk maçta Marsilya ile evinde oynayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
17 Eylül Perşembe
Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim Perşembe
1899 Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım Perşembe
Celtic - Beşiktaş
26 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık Perşembe
Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak Perşembe
Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak Perşembe
Omonia FC - Beşiktaş