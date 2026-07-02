Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Fransız futbolcu Ouattara, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrolünden geçti. Futbolcunun kan tetkikleri ve çeşitli branş muayeneleri yapıldı.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan 21 yaşındaki sol bekin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Ouattara'nın sağlık kontrolünün akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan