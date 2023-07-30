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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul'a özel uçakla geldi. Havalimanında az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Rebic, Beşiktaş atkısıyla taraftara üçlü çektirdi. Rebic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'la ilgili olumlu bilgiler aldığını ve takım arkadaşlarıyla tanışmak istediğini söyledi. Ayrıca Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Hırvat oyuncuyu, az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş atkısıyla görüntü veren Rebic, taraftara üçlü çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.

Hırvat futbolcu, açıklamalarının ardından özel araçla alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Atatürk Havalimanı İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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