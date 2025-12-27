Haberler

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! 3 aydaki yükseliş dudak uçuklattı

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcu belli oldu. Siyah-beyazlıların borcu 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı. Beşiktaş'ın 3 aydaki borcu17 milyar 731 milyon 767 bin liradan 22 milyar 531 milyon 664 bin liraya yükseldi.

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve kulübün borcu açıklandı.

22 MİLYAR 531 MİLYON 664 BİN LİRA

Şentürk, siyah-beyazlıların 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL borcu olduğunu belirtti.

BİR ÖNCEKİ DÖNEMİN BORCU

Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Mayıs 2025 tarihli olarak 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL şeklinde duyurulmuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
