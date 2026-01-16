Haberler

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali gönüllülük programı başvuruları başladı

Güncelleme:
20 Mayıs 2026 tarihinde Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi Finali için gönüllü başvuruları alınmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, önemli bir deneyim yaşamak isteyen gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyor.

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali için gönüllü başvuruları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu ekipleriyle birlikte görev alarak hayatlarının en önemli deneyimlerinden birini yaşamak isteyen tüm gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz." denildi.

Başvuruların ardından gönüllülük esasına uygun olan adaylar ile yüz yüze görüşme yapılacağı belirtildi.

Organizasyonda gönüllü olarak yer almak isteyen adayların, federasyonun internet sitesindeki adres üzerinden başvurularını yapabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
