Solskjaer tüm kozunu oynadı! Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı ilk 11'i belli oldu
Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'e konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

St Patrick's : Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Simon Power, Melia

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle son antrenmana da katılmayan Felix Uduokhai, kadroda yer almadı. Öte yandan Jean Onana'nın yanı sıra UEFA listesinde olmayan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emrecan Uzunhan da İrlanda kafilesinde bulunmuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
