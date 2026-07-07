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Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı / Metin eklendi

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Beşiktaş, Slovakya kampında teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde çift antrenman programıyla hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer İlhan Fakılı ilk kez takımla çalışırken, Rashica bireysel antrenman yaptı.

BEŞİKTAŞ, Slovakya kampındaki hazırlıklarını çift antrenman programıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı geçen antrenman öncesinde İtalyan teknik adam, futbolcularıyla uzun süre toplantı yaparak çalışma sırasında uygulanacak organizasyonlar, saha içi yerleşim ve koşu rotalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Dün kampa katılan yeni transfer İlhan Fakılı da takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, hafif ağrısı bulunan Rashica ise bireysel çalışma yaptı.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki hazırlıklarına TSİ 18.00'de gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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