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Beşiktaş'ın Sivasspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Sivasspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması'nda Sivasspor ile yapacağı maça çıkmadan önce kamp kadrosunu açıkladı. Tedavi sürecindeki oyuncular kadroda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu da açıklandı. Tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati, kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın, Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rahhica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Joao Mario, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ciro Immobile." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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