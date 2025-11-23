Haberler

Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı

Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın rakibine karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı. Siyah-beyazlılar, ligde Samsun ekibine karşı son iç saha galibiyetini 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2'lik skorla almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ YİNE KAZANAMADI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların rakibine karşı olan galibiyet hasreti de sürdü. Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

HASRET 20 YILA ÇIKTI

Dolmabahçe'de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 20 yıla çıkmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numarası var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun

F.Bahçe'den Sörloth sözleri: Sürprizlere açık olun
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi

Daha 25 yaşında okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
Arsenal derbide Tottenham'ı farklı geçti

Arsenal-Tottenham derbisinde 5 gol! İşte kazanan
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı

Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.