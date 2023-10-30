Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'ı sakatlandı, taraftarlar protesto etti

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Rachid Ghezzal sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Oyuncu değişikliği sırasında taraftarlar Ghezzal'ı protesto etti. Aynı maçta 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç ise ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Rachid Ghezzal, sakatlık yaşayarak kenara geldi. 19'uncu dakikada oyun durduğu anda kendini yere bırakan Cezayirli kanat oyuncusu, oyuna devam edemedi. Rachid Ghezzal'ın yerine altyapıdan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

Oyuncu değişikliğini yaşandığı anlarda taraftarlar Rachid Ghezzal'ı ıslıklarla protesto etti.

YAKUP ARDA KILIÇ İLK KEZ FORMA GİYDİ

Öte yandan Burak Yılmaz'ın takımın başına getirilmesinin ardından A takım kadrosuna dahil edilen Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyme sevinci yaşadı. İlk kez bir maç kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 21'inci dakikada Ghezzal'ın yerine oyuna dahil oldu.