Beşiktaş'ın Muhtemel Rakibi Belli Oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde, 3. ön eleme turunda Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Maçlar 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde 3'üncü ön eleme turunda Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar 2'nci ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda 3'üncü ön eleme turunda Rangers-Panathinakos eşleşmesinin mağlubu ile gruplara kalmak için mücadele edecek.

3'üncü ön eleme turundaki maçlar, 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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