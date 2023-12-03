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Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçında deplasman tribününe taraftar alındı

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Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, Beşiktaş taraftarları deplasman tribününde yer aldı.

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Mücadele öncesinde alınan karar doğrultusunda Beşiktaş taraftarları, MKE Ankaragücü maçında stada geldi. Ankara emniyeti bin 450 polisi stat ve çevresinde görevlendirirken, 500 de özel güvenlik Eryaman Stadı'nda yer aldı.

Uzun süredir iki kulüp arasındaki maçlarda deplasman tribününe taraftar alınmazken bu yasak bu haftaki mücadelede kaldırıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, polisin aldığı geniş güvenlik önlemlerinin ardından otobüslerle Eryaman Stadı'na getirildi.

Beşiktaş taraftarı, kendilerine ayrılan yüzde 5'lik kontenjanı doldurdu. Güvenlik nedeniyle iki takım taraftarlarının arasındaki tribünde boşluk bırakıldı. Ev sahibi ekibin taraftarları da kendi tribünlerini doldurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Beşiktaş Eryaman Maç Güvenlik Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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