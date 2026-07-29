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Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Cumali Gürsel, Ozan Sevim, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

İyileşme süreci devam eden Wilfred Ndidi ile Felix Uduokhai ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekip bugün Danimarka'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: AA
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